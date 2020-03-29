В Западно-Казахстанской области впервые зафиксированы случаи заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в Западно-Казахстанской области, передает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.

Таким образом, общее число случаев инфицирования коронавирусом в Казахстане достигло 267.

Ниже приведена таблица в связи со случаями заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане:

Всего заболели Всего выздоровели Всего скончались Нур-Султан 162 13 Алматы 67 5 Шымкент 2 Акмолинская область 6 1 Актюбинская область 1 Алматинская область 4 Атырауская область 6 ВКО 2 Жамбылская область 3 ЗКО 2 Карагандинская область 7 Костанайская область Кызылординская область 2 Мангистауская область 1 Павлодарская область 1 СКО 1 Туркестанская область ИТОГО 267 18 1

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова)