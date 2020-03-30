В Казахстане выросло число случаев заражения коронавирусом

Казахстан 30 марта 2020 09:33 (UTC+04:00)
В Казахстане выросло число случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Казахстане зафиксированы девять новых случаев заражения коронавирусом, передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.

Сообщается, что три из данных случаев пришлись на город Алматы, три - на Западно-Казахстанскую область и еще три - на Акмолинскую область.

Таким образом, общее число случаев заражения, зафиксированных в Казахстане по состоянию на 11:00 (GMT +6) 30 марта, составило 293.

Ниже приведена таблица в связи со случаями заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане:

Всего заболели

Всего выздоровели

Всего скончались

Нур-Султан

167

14

Алматы

73

6

Шымкент

2

Акмолинская область

9

1

Актюбинская область

2

Алматинская область

6

Атырауская область

12

ВКО

2

Жамбылская область

3

ЗКО

5

Карагандинская область

7

Костанайская область

Кызылординская область

2

Мангистауская область

1

Павлодарская область

1

СКО

1

Туркестанская область

ИТОГО

293

20

1

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

На данный момент режим карантина введен в восьми города страны: Нур-Султане, Алматы, Атырау и пяти городах Карагандинской области.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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