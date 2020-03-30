Казахстан предпринимает решительные шаги в борьбе с распространением коронавируса

Казахстан 30 марта 2020 11:26 (UTC+04:00)
Казахстан предпринимает решительные шаги в борьбе с распространением коронавируса

БАКУ /Trend/ - Казахстан придерживается проактивной позиции в противодействии пандемии коронавирусной инфекции, сообщили в понедельник Trend в посольстве Казахстана в Азербайджане.

"Мы стали свидетелями беспрецедентных событий. Кажется, что во многих странах мира повседневная жизнь остановилась ​​из-за кризиса здравоохранения, вызванного пандемией коронавируса (COVID-19). Пандемия привела к остановке деятельности во многих сферах, так как вирус продолжает распространяться по всему миру и уже привел к гибели многих людей", - сказали в посольстве.

Казахстан придерживается проактивной позиции в противодействии пандемии – государство правильно и своевременно оценило опасность, отметили в посольстве.

"С самого начала распространения COVID-19 в конце января текущего года, правительство Казахстана отслеживало глобальную ситуацию и готовилось к любым потенциальным вызовам здоровью населения. Специальная правительственная комиссия по противодействию новой эпидемии заранее разработала план действий по защите граждан. С февраля Казахстан начал закрывать государственные границы с отдельными зарубежными странами с высокой эпидемиологической опасностью, всем гражданам было рекомендовано избегать поездок за границу", - сообщили в посольстве.

Учитывая неопределенную и непредсказуемую ситуацию в мире, правительству Казахстана пришлось принять упреждающие меры для защиты своих граждан. Поэтому, 15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение на территории страны. Своим указом Токаев ввел ограничения на въезд, а также на выезд из территории Казахстана для всех лиц за исключением дипломатов и иностранцев, пребывающих по приглашению правительства и на определенных условиях.

Кроме того, указом объявлены карантинные меры, которые приостанавливают деятельность торговых и развлекательных центров. Детские сады, школы и университеты были закрыты в соответствии с рекомендациями медицинских специалистов.

23 марта Токаев выступил на заседании Государственной комиссии по вопросу чрезвычайного положения. Чтобы предотвратить дальнейшую волну заражения, президент ввел усиленные карантинные меры. Благодаря введению более строгих мер, президент снизил угрозу здоровью граждан, наиболее подверженных негативным последствиям заболевания.

"К настоящему моменту, Казахстан, несмотря на обширную сухопутную границу с Китаем, где были выявлены первые случаи заболевания, менее подвержен негативным последствиям заражения. На самом деле, когда правительство объявило о введении ЧП, в Казахстане были всего лишь несколько подтвержденных случаев COVID-19", - сказали в посольстве.

Однако, как отметили в посольстве, как показал опыт других стран, несмотря на малое количество зараженных, необходимо было принимать строгие профилактические меры.

"Чтобы предотвратить массовое распространение вируса и защитить жизнь и здоровье граждан, необходимо предпринять шаги, не ожидая распространения вируса в больших масштабах. Готовясь к кризису, президент поручил министерству здравоохранения взять под контроль готовность медицинских учреждений с учетом наиболее радикальных последствий пандемии. Подобные шаги должны были обеспечить готовность медицинских служб Казахстана к любой ситуации", - сказали в посольстве.

К сожалению, отметили в посольстве, как и следовало ожидать, в двух крупнейших городах Казахстана – в столице Нур-Султан и самом густонаселенном городе – Алматы, выросло число подтвержденных случаев заражения. По этой причине, Токаев пошел на решительный шаг, закрыв указанные два города на карантин начиная с 22 марта 2020 года.

Наряду с ограничением передвижения людей и автомобилей, власти сократили количество единиц общественного транспорта на дорогах, дали указание общепиту перейти на работу в режиме службы доставки.

Для соблюдения правил физической изоляции в этих двух городах, глава государства заявил о применении определенных санкций в отношении нарушителей условий карантина.

Правительство уделяет особое внимание безопасности и здоровью своих граждан. В период подобного чрезвычайного положения важно не позволить преступной среде воспользоваться кризисом.

Поэтому 23 марта Токаев объявил о мобилизации всей полиции страны. В подобных случаях существует опасность того, что некоторые слои общества могут больше пострадать, чем другие. Наиболее подвержены риску семьи, потерявшие источник дохода и не имеющие экономической «подушки безопасности», о чем и указал президент в своем выступлении на заседании Государственной комиссии. В итоге, в дополнение к уже принятому запрету наложения штрафов и пени к просроченным выплатам, приостановлена ​​выплата основной суммы и процентов по всем кредитам для населения, пострадавшего от кризиса. Кроме того, многодетные семьи, граждане с ограниченными возможностями и другие социально уязвимые слои населения получат бесплатные продукты.

Также, Токаев объявил о региональном мониторинге объемов и наличия социально значимых товаров с целью защиты населения от скачков цен. Акимы (главы регионов) будут координировать межрегиональный поток таких товаров, чтобы устранить дефицит на местах.

Правительством Казахстана также приняты конкретные меры для поддержки финансового сектора.

Согласно решению президента, государство выделяет 10 миллиардов долларов на антикризисные меры по всей стране, не считая уже имеющиеся налоговые льготы и поддержку на местах. Из них 740 миллионов долларов выделены на мероприятия по увеличению занятости.

Врачи, сотрудники полиции и другие специалисты, занятые на передовой в борьбе с коронавирусом, а также люди, потерявшие доход в связи с кризисом, получат бонусные выплаты в размере одной месячной заработной платы. В целях поддержки предприятий, главой государства принято решение о приостановке выплат субъектами МСБ по банковским кредитам на период действия чрезвычайного положения, а также предоставлена отсрочка от уплаты всех видов налогов и других обязательных платежей на период до трех месяцев.

В своем выступлении 23 марта, Токаев подчеркнул необходимость поддержки предпринимательства в борьбе за сохранение экономического баланса. Были объявлены новые меры по снижению фискальной нагрузки на бизнес. Это приведет к увеличению сроков налогообложения и устранению репрессивных проверок. Такое снижение должно позволить предприятиям принимать эффективные решения и нести ответственность за свою коммерческую деятельность. Кроме того, Главой государства объявлено о выделении 1,5 миллиарда долларов на кредитование оборотных средств малого и среднего бизнеса.

"Нам необходимо привыкнуть к новой реальности, которая, возможно, сохранится на многие недели вперед. Все это не просто, но благодаря сотрудничеству и взаимодействию как на индивидуальном, так и на государственном уровнях, Казахстан готов к преодолению кризиса", - заявил Токаев.

Как отметили в посольстве, Казахстан всегда стремился к более тесному региональному и глобальному сотрудничеству.

"Пандемия обнажила насущную необходимость совместной работы между государствами. Мы надеемся, что правительства всего мира будут тесно сотрудничать в борьбе с пандемией и как только кризис закончится, продолжат совместную работу для решения других глобальных проблем", - сказали в посольстве.

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