В Жамбылской области Казахстана вводятся новые ограничительные меры из-за коронавируса

БАКУ /Trend/ - Въезд и выезд из Жамбылской области Казахстана будет ограничен, передает в понедельник Trend со ссылкой на официальный сайт по отслеживанию ситуации с коронавирусом в Казахстане.

Сообщается, что на территории Жамбылской области вводятся новые ограничительные меры, которые начнут действовать с 00:00 (GMT +6) 31 марта 2020 года.

Так, вводится запрет на въезд и выезд всех видов автотранспортных средств и граждан на (из) территорию Жамбылской области и города Тараз. Исключение составляет транзитный транспорт, а также автотранспорт с продовольственными товарами, лекарственными средствами и медицинскими изделиями, производственными товарами и материалами для обеспечения бесперебойного функционирования и жизнедеятельности.

Также, приостанавливается деятельность крупных торговых центров, парков, банных комплексов, санаторно-курортных объектов, интернет-клубов, автомоек, салонов красоты, парикмахерских, непродовольственных, автомобильных, вещевых, строительных рынков. При этом сохраняется возможность реализации товаров с доставкой.

Розничные продовольственные рынки будут работать с 10.00 до 17.00 с обязательным соблюдением санитарно-дезинфекционного режима. Оптовые продовольственные склады и рынки, супермаркеты, продуктовые торговые точки, магазины у дома и аптеки продолжают работу в обычном режиме.

Объекты общественного питания приостановят работу, за исключением обслуживания на вынос и доставку заказов.

Жителям Жамбылской области настоятельно рекомендуется ограничить выход из дома без крайней необходимости. Передвижение людей необходимо ограничить группами не более трех человек, за исключением членов семьи. Запрещается передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослого. Гражданам в возрасте старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Не ограничивается деятельность полицейских, медицинских, аварийно-спасательных и других коммунальных и экстренных служб, обеспечивающих жизнедеятельность жителей области.

Также на территории Кордайского района области вводятся дополнительные ограничительные меры.

Ограничение на передвижение населения, в том числе общественного транспорта, между населенными пунктами Кордайского района с 22.00 до 7.00, за исключением:

- передвижения от места жительства до места работы и обратно при наличии справки с места работы или служебного удостоверения;

- выезда в медицинское учреждение по экстренным случаям;

- выпаса домашнего скота;

- выхода из дома в случае непредвиденных ЧС и других случаев, угрожающих жизни и здоровью человека;

Жителям района не допускается посещать родственников, знакомых, соседей, коллег и так далее, а на приграничных контрольно-пропускных пунктах запрещается въезд автотранспорта с 19.00 до 10.00. Исключение составляет транзитный транспорт, а также автотранспорт с продовольственными товарами, лекарственными средствами и медицинскими изделиями, производственными товарами и материалами для обеспечения бесперебойного функционирования и жизнедеятельности.

Также в районе ограничивается передвижение общественного транспорта и такси.

Напомним, что согласно последним данным общее число случаев заражения, зафиксированных в Казахстане составило 294.

Первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

На данный момент режим карантина введен в восьми города страны: Нур-Султане, Алматы, Атырау и пяти городах Карагандинской области.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова)