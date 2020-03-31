Зарегистрировано еще 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Зарегистрировано еще 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в городе Нур-Султан - 2 случая, городе Алматы - 9 случаев, Кызылординской области - 3 случая, Атырауской области 1 случай, Актюбинской области - 1 случай, Северо-Казахстанской области - 1 случай.

На сегодняшний день в стране подтверждены 325 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 175 случаев, г. Алматы – 82 случая, Карагандинской области - 13 случаев, Атырауской области - 13 случаев, Акмолинской области - 10 случаев, Жамбылской области - 3 случая, г.Шымкент - 2 случая, Восточно - Казахстанской области - 2 случая, Алматинской области - 8 случаев, Актюбинской области - 3 случая, Северо - Казахстанской области - 2 случая, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 8 случаев, Западно-Казахстанской области - 2 случая.