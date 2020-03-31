Второй случай смерти от коронавируса зафиксирован в Казахстане

БАКУ /Trend/ - В Казахстане зафиксирован второй случай смерти от коронавирусной инфекции, передает во вторник Trend со ссылкой на казахские СМИ.

Сообщается, что это пациент 50 лет, госпитализированный 21 марта 2020 года в городе Нур-Султан.

«Болел в течение месяца, за медицинской помощью не обращался. Работа связана с частыми командировками. 31 человек из числа членов семьи и сотрудников по работе, бывших с ним в контакте, госпитализированы. Еще 55 потенциальных зараженных, с которыми он возможно контактировал, определены на домашний карантин. В дальнейшем у двух близких членов семьи выявлена коронавирусная инфекция», - говорится в информации.

Напомним, ранее сообщалось о 64-летный жительнице Акмолинской области, которая также скончалась от коронавируса.

Согласно последним данным, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстан достиг 325 человек.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

На данный момент режим карантина введен в восьми города страны: Нур-Султане, Алматы, Атырау и пяти городах Карагандинской области.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусной пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)