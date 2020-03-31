Еще в одной области Казахстана зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
БАКУ/Trend/ - В Туркестанской области Казахстана зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.
Сообщается, что в 20:45 (GMT +6) 31 марта 2020 в Казахстане были зарегистрированы еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе в городе Нур-Султан - 2 случая, Северо-Казахстанской области - 1 случай, Туркестанской области - 1 случай.
Отметим, что в период с 00:00 по 21:00 31 марта в Казахстане было зафиксировано 38 случаев заражения новым типом коронавируса.
Таким образом, общее число случаев инфицирования коронавирусом в Казахстане достигло 340.
Ниже приведена таблица в связи со случаями заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане:
|
Всего заболели
|
Всего выздоровели
|
Всего скончались
|
Нур-Султан
|
178
|
15
|
1
|
Алматы
|
82
|
7
|
Шымкент
|
2
|
Акмолинская область
|
10
|
1
|
Актюбинская область
|
3
|
Алматинская область
|
8
|
Атырауская область
|
13
|
ВКО
|
2
|
Жамбылская область
|
3
|
ЗКО
|
2
|
Карагандинская область
|
18
|
Костанайская область
|
Кызылординская область
|
8
|
Мангистауская область
|
1
|
Павлодарская область
|
1
|
СКО
|
3
|
Туркестанская область
|
1
|
ИТОГО
|
340
|
22
|
2
Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.
Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.
На данный момент режим карантина введен в восьми города страны: Нур-Султане, Алматы, Атырау и пяти городах Карагандинской области.
Ранее, в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.
(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)