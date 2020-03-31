Еще в одной области Казахстана зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

БАКУ/Trend/ - В Туркестанской области Казахстана зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом, передает во вторник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.

Сообщается, что в 20:45 (GMT +6) 31 марта 2020 в Казахстане были зарегистрированы еще 4 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе в городе Нур-Султан - 2 случая, Северо-Казахстанской области - 1 случай, Туркестанской области - 1 случай.

Отметим, что в период с 00:00 по 21:00 31 марта в Казахстане было зафиксировано 38 случаев заражения новым типом коронавируса.

Таким образом, общее число случаев инфицирования коронавирусом в Казахстане достигло 340.

Ниже приведена таблица в связи со случаями заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане:

Всего заболели Всего выздоровели Всего скончались Нур-Султан 178 15 1 Алматы 82 7 Шымкент 2 Акмолинская область 10 1 Актюбинская область 3 Алматинская область 8 Атырауская область 13 ВКО 2 Жамбылская область 3 ЗКО 2 Карагандинская область 18 Костанайская область Кызылординская область 8 Мангистауская область 1 Павлодарская область 1 СКО 3 Туркестанская область 1 ИТОГО 340 22 2

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

На данный момент режим карантина введен в восьми города страны: Нур-Султане, Алматы, Атырау и пяти городах Карагандинской области.

Ранее, в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)