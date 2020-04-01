Число заразившихся коронавирусом в Казахстане достигло 343-х

Зарегистрировано еще 3 случая заражения коронавирусной инфекцией в Атырауской области, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Сообщается, что на 01:45 местного времени 1 апреля 2020 г. в Казахстане подтверждены 343 случая регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 178 случаев, г. Алматы – 82 случая, Карагандинской области - 13 случаев, Атырауской области - 16 случаев, Акмолинской области - 10 случаев, Жамбылской области - 3 случая, г.Шымкент - 2 случая, Восточно - Казахстанской области - 2 случая, Алматинской области - 8 случаев, Актюбинской области - 3 случая, Северо - Казахстанской области - 3 случая, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 18 случаев, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 1 случай.