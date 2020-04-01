В Казахстане от заражения коронавирусом скончался еще один человек

БАКУ /Trend/ - Еще один летальный исход в результате заражения коронавирусной инфекцией зафиксирован в Казахстане, передает в среду Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Согласно информации, данный случай был зафиксирован в Карагандинской области страны. Таким образом, общее число скончавшихся в результате заражения коронавирусом в Казахстане составило три человека.

Напомним, что ранее стало известно о двух летальных случаях - в Акмолинской области и городе Нур-Султан: это 64-летняя женщина и 50-летний мужчина.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан. Согласно последним данным, общее число зараженных в Казахстане составило 363 человека.

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

На данный момент режим карантина введен в восьми города страны: Нур-Султане, Алматы, Атырау и пяти городах Карагандинской области.

Ранее в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева был введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова)