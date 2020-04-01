В Казахстане продолжает расти число случаев заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 12:00 (GMT +6) первого апреля в Казахстане зафиксированы 369 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, передает в среду Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.

Так, в период с 00:00 по 12:00 (GMT +6) первого апреля в Казахстане были зафиксированы 14 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе один - в городе Шымкент, пять - в Туркестанской области, шесть - в Кызылординской области и еще три - в Атырауской области.

Ниже приведена таблица в связи с количеством случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане:

Всего заболели Всего выздоровели Всего скончались Нур-Султан 184 16 1 Алматы 84 8 Шымкент 3 Акмолинская область 16 1 Актюбинская область 3 Алматинская область 8 Атырауская область 16 ВКО 2 Жамбылская область 3 ЗКО 2 Карагандинская область 14 1 Костанайская область Кызылординская область 24 Мангистауская область 1 Павлодарская область 1 СКО 3 Туркестанская область 5 ИТОГО 369 24 3

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

На данный момент режим карантина введен в восьми города страны: Нур-Султане, Алматы, Атырау и пяти городах Карагандинской области.

Ранее в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова)