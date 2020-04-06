15 новых случаев заражения коронавирусом в Казахстане
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Министр: Словения рассматривает "Южный газовый коридор" как элемент укрепления энергобезопасности ЕС
В Азербайджане объявлен международный онлайн-конкурс "Защитим наш мир: обычаи и традиции тюркского мира"
Эмин Гаджиев: Государство мобилизует все свои ресурсы для защиты здоровья своих граждан против распространения коронавируса в Азербайджане
Джейран Иманова: Мы должны соблюдать специальные правила карантина для поддержки нашего государства (ВИДЕО)
Рашад Ахмедов: Если мы хотим, чтобы вирус не имел серьезных осложнений, все должны обязательно оставаться дома (ВИДЕО)
Страны-члены Движения неприсоединения не признают т.н. «выборы» в Нагорно-карабахском регионе Азербайджана и считают их незаконными
Тамам Джафарова: Государство делает все возможное для защиты здоровья своих граждан, минимизации социальных и экономических последствий вируса
Бахруз Гулиев: Массовые смерти в зарубежных странах сегодня должны стать уроком для безответственных людей