15 новых случаев заражения коронавирусом в Казахстане

В Казахстане зарегистрированы еще 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Первый случай заражения COVID-19 в Казахстане был выявлен 13 марта, с тех пор число инфицированных увеличилось до 584, из них 36 человек вылечились и 6 скончались.