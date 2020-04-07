Число больных коронавирусом в Казахстане достигло 670

В Казахстане зарегистрированы еще 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в городе Нур-Султан - 1 случай, Кызылординской области - 4 случая, Атырауской области - 3 случая.

Об этом, как сообщает Trend, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждены 670 случаев заражения коронавирусом, из них в г. Нур-Султан - 222 случая, г. Алматы - 119 случаев, Карагандинской области - 48 случаев, Акмолинской области – 42 случая, Атырауской области - 32 случая, Жамбылской области – 40 случаев, г. Шымкент – 19 случаев, Восточно-Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 10 случаев, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 5 случаев, Кызылординской области - 54 случая, Западно-Казахстанской области - 2 случая, Туркестанской области - 33 случая, Костанайской области - 1 случай.