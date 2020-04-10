Казахстан призвал страны ОПЕК+ к возобновлению диалога

9 апреля в ходе министерского вебинара в формате ОПЕК+ министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев в своем выступлении подчеркнул, что возобновление диалога между нефтедобывающими странами является знаковым событием. Об этом, как передает Trend, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Переговоры министров стран-участников соглашения ОПЕК+ прошли в формате видеоконференции. В ходе своего выступления министр энергетики РК Нурлан Ногаев отметил, что Казахстан был и остается приверженцем конструктивного диалога.

«Считаю, что возобновление диалога между нефтедобывающими странами в формате ОПЕК+ является знаковым событием, и сегодняшнее заседание определенно займет свое место в истории мировой нефтяной индустрии, - сказал Ногаев. - Наблюдаемое снижение спроса на нефть, на фоне замедления глобального экономического роста, создает условия для дальнейшего снижения цены, а также снижения мирового производства нефти. Отсутствие скоординированных действий между основными нефтедобывающими странами накладывает свои неопределенности в этой и без того крайне сложной ситуации».

Министр подчеркнул, что Казахстан будучи участником соглашения ОПЕК+ всегда выполнял принятые на себя обязательства.

«Мы надеемся на достижение положительных результатов по итогам предстоящих переговоров. Наблюдаемый дисбаланс на мировом нефтяном рынке говорит о том, что усилий только лишь стран ОПЕК+ в данном случае не будет достаточно, и ситуация требует активного участия всех участников рынка, - отметил Нурлан Ногаев. - В свою очередь мы понимаем всю остроту сегодняшней повестки и готовы участвовать в общем сокращении добычи нефти».

В результате 11-часовых переговоров стороны не смогли прийти к соглашению. Казахстан в свою очередь не теряет надежды на то, что в будущем консенсус о коллективном сокращении добычи нефти будет достигнут, что в свою очередь положительно отразится на нефтяной индустрии.

Ранее сообщалось, что ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне.