Число заражений коронавирусом в Казахстане превысило 800
БАКУ /Trend/ - По состоянию на 12:00 сегодняшнего дня в Казахстане зафиксированы 802 случая заражения коронавирусом, передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.
Количество выздоровевших от коронавируса составило 60 человек.
Таблица по статистике заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане:
|
Всего заболели
|
Всего выздоровели
|
Всего скончались
|
Нур-Султан
|
226
|
30
|
1
|
Алматы
|
122
|
26
|
Шымкент
|
31
|
1
|
Акмолинская область
|
61
|
3
|
Актюбинская область
|
11
|
1
|
Алматинская область
|
10
|
Атырауская область
|
45
|
ВКО
|
6
|
Жамбылская область
|
45
|
1
|
ЗКО
|
6
|
Карагандинская область
|
61
|
1
|
Костанайская область
|
3
|
Кызылординская область
|
104
|
Мангистауская область
|
9
|
Павлодарская область
|
3
|
1
|
1
|
СКО
|
25
|
1
|
Туркестанская область
|
34
|
1
|
ИТОГО
|
802
|
60
|
9
Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.
Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.
На данный момент режим карантина введен в большинстве областей и крупных городов Казахстана.
Ранее в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева был введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.
(Автор: Наргиз Садыхова)
Твиттер: @nargiz_sadikh