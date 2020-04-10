Число заражений коронавирусом в Казахстане превысило 800

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 12:00 сегодняшнего дня в Казахстане зафиксированы 802 случая заражения коронавирусом, передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.

Количество выздоровевших от коронавируса составило 60 человек.

Таблица по статистике заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане:

Всего заболели Всего выздоровели Всего скончались Нур-Султан 226 30 1 Алматы 122 26 Шымкент 31 1 Акмолинская область 61 3 Актюбинская область 11 1 Алматинская область 10 Атырауская область 45 ВКО 6 Жамбылская область 45 1 ЗКО 6 Карагандинская область 61 1 Костанайская область 3 Кызылординская область 104 Мангистауская область 9 Павлодарская область 3 1 1 СКО 25 1 Туркестанская область 34 1 ИТОГО 802 60 9

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

На данный момент режим карантина введен в большинстве областей и крупных городов Казахстана.

Ранее в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева был введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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