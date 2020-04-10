В Казахстане продлен режим действия ЧП из-за коронавируса

БАКУ /Trend/ - Действие карантинного режима в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и в соответствующих областях будет продлено до конца апреля 2020 года, передает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Данное поручение было дано президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«15 апреля истекает срок моего Указа о введении чрезвычайного положения. Уже сейчас понятно, что режим чрезвычайного положения придется продлить как минимум до конца апреля. Мы еще не прошли пик заболеваемости коронавирусом. Ситуацию с эпидемией упрощать нельзя. По этой причине поручаю продлить карантинный режим в столице, Алматы, Шымкенте и в соответствующих областях до конца апреля», - сказал Токаев.

Отметим, что, согласно последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в Казахстане составило 802.

«Понимаю, что это непопулярное решение, поскольку люди хотят выйти на улицы, восстановить нормальный, привычный распорядок жизни. Но другого выхода нет, кроме соблюдения карантина, самоизоляции. Это рекомендации отечественных и международных специалистов-вирусологов»», - подчеркнул Токаев.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

На данный момент режим карантина введен в большинстве областей и крупных городов Казахстана.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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