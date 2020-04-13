Десять новых случаев заболевания коронавирусом зафиксированы в Казахстане

Зарегистрированы еще 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Кызылординской области - 1 случай, городе Алматы - 7 случаев, городе Нур-Султане - 2 случая. Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Казинформ», сообщается на сайте coronavirus2020.kz.

На сегодня в стране подтвержден 961 случай регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 253 случая, Алматы - 172 случая, Карагандинской области - 65 случаев, Акмолинской области - 71 случай, Атырауской области - 59 случаев, Жамбылской области - 46 случаев, Шымкенте - 38 случаев, Восточно-Казахстанской области - 6 случаев, Алматинской области - 21 случай, Актюбинской области - 11 случаев, Северо-Казахстанской области - 25 случаев, Павлодарской области - 10 случаев, Мангистауской области - 10 случаев, Кызылординской области - 119 случаев, Западно-Казахстанской области - 9 случаев, Туркестанской области - 43 случая, Костанайской области - 3 случая.