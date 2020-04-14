112 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Зарегистрированы еще 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.

На сегодняшний день в стране подтвержден 1091 случай заражения вирусом .

Таблица по статистике заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане:

Всего заболели Нур-Султан 226 Алматы 271 Шымкент 38 Акмолинская область 73 Актюбинская область 11 Алматинская область 22 Атырауская область 62 ВКО 8 Жамбылская область 46 ЗКО 11 Карагандинская область 77 Костанайская область 3 Кызылординская область 119 Мангистауская область 10 Павлодарская область 10 СКО 26 Туркестанская область 44 ИТОГО 1091

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

На данный момент режим карантина введен в большинстве областей и крупных городов Казахстана.

Ранее в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева был введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.