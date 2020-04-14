112 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане
БАКУ /Trend/ - Зарегистрированы еще 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.
На сегодняшний день в стране подтвержден 1091 случай заражения вирусом .
Таблица по статистике заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане:
|
Всего заболели
|
Нур-Султан
|
226
|
Алматы
|
271
|
Шымкент
|
38
|
Акмолинская область
|
73
|
Актюбинская область
|
11
|
Алматинская область
|
22
|
Атырауская область
|
62
|
ВКО
|
8
|
Жамбылская область
|
46
|
ЗКО
|
11
|
Карагандинская область
|
77
|
Костанайская область
|
3
|
Кызылординская область
|
119
|
Мангистауская область
|
10
|
Павлодарская область
|
10
|
СКО
|
26
|
Туркестанская область
|
44
|
ИТОГО
|
1091
Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.
Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.
На данный момент режим карантина введен в большинстве областей и крупных городов Казахстана.
Ранее в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева был введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.