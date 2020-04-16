Истребитель ВВС Казахстана потерпел крушение

БАКУ /Trend/ - Истребитель-перехватчик МиГ-31 ВВС Казахстана 16 апреля 2020 года потерпел крушение близ города Караганды, передает в четверг Trend со ссылкой на министерство обороны Казахстана.

Сообщается, что самолет потерпел крушение в ходе выполнения планового полета по подготовке к несению боевого дежурства.

«Инцидент произошел южнее аэродрома города Караганда. После взлета произошел пожар в одном из двигателей. После получения команды на катапультирование военные летчики направили самолет в поле, в сторону от населенного пункта и убедившись, что гражданскому населению ничего не угрожает, экипаж катапультировался. Летчики живы», - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что приказом министра обороны назначена комиссия по расследованию авиационного происшествия. На место уже прибыл отряд поисково-спасательной службы ВВС Казахстана.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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