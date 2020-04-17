Казахстан окажет гуманитарную помощь Кыргызстану и Таджикистану

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение оказать гуманитарную помощь Кыргызстану и Таджикистану в виде поставок пяти тысяч тонн казахстанской муки каждой стране на общую сумму свыше трех миллионов долларов, передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Казахстана.

«Гуманитарная помощь – это общепринятая международная практика оказания взаимной поддержки членами мирового сообщества. Сегодня в условиях глобальной пандемии CОVID-19 многие страны оказывают различную помощь в целях повышения возможностей в борьбе с этим вызовом современности. И Казахстан также активно участвует в этом», - говорится в сообщении министерства.

Так, отмечается в сообщении, стремясь оказать экономическую поддержку своим соседям в период противодействия пандемии, Токаев принял решение оказать гуманитарную помощь Кыргызстану и Таджикистану в виде поставок казахстанской муки.

Отмечается, что решение было принято в связи с официальными обращениями кыргызской и таджикской сторон для бесперебойного обеспечения продовольствием населения.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поблагодарил Токаева за поддержку в непростое для всех время и за предоставление гуманитарной помощи. Он также выразил признательность за содействие в эвакуации граждан Таджикистана на родину и в транзите грузов через территорию Казахстана. Также кыргызская сторона выразила искреннюю благодарность Казахстану за решение предоставить гуманитарную помощь.

В ближайшее время указанные грузы будут доставлены по местам назначения в Кыргызстане и Таджикистане.

«Казахстан, как ответственный член международного сообщества, в условиях глобальной коронавирусной пандемии не остается в стороне и продолжает оказывать необходимую гуманитарную помощь странам-партнерам. Так, еще в феврале 2020 года Казахстан одним из первых оказал партнерскую поддержку Китаю в разгар эпидемии CОVID-19 в виде нескольких поставок медицинских защитных средств», - говорится в сообщении министерства.

В целом, оказание гуманитарной помощи является одним из важных направлений внешней политики Казахстана.

Напомним, что постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения (ЧП) на период с 16 марта 2020 года до 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Приказом президента Казахстана от 14 апреля 2020 года, период действия режима ЧП в стране был продлен до семи утра первого мая.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет 1 480 человек.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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