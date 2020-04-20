Число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло до 1735

Казахстан 20 апреля 2020 08:39 (UTC+04:00)
Число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло до 1735

На 09:25 20 апреля в Казахстане зарегистрировано еще 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом, как сообщает Trend, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Зарегистрировано еще 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в Кызылординской области - 1, городе Нур-Султан - 9, городе Алматы - 1, городе Шымкент - 4, Западно-Казахстанской области - 1, Павлодарской области - 4, Костанайской области - 4.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1735 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан - 381 случай, г. Алматы - 525 случаев, Карагандинской области - 93 случая, Акмолинской области - 82 случая, Атырауской области - 80 случаев, Жамбылской области - 61 случай, г. Шымкент - 71 случай, Восточно-Казахстанской области - 8 случаев, Алматинской области - 44 случая, Актюбинской области - 27 случаев, Северо-Казахстанской области - 30 случаев, Павлодарской области - 30 случаев, Мангистауской области - 12 случаев, Кызылординской области - 149 случаев, Западно-Казахстанской области - 63 случая, Туркестанской области - 60 случаев, Костанайской области - 19 случаев.

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