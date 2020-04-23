Число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло до 2191

На 09:50 23 апреля в Казахстане зарегистрировано еще 56 новых случая заражения коронавирусом. Об этом, как сообщает Trend, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Зарегистрировано еще 56 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Алматы - 3, Костанайской области - 1, Жамбылской области - 2, Западно-Казахстанской области - 10, Туркестанской области - 7, Павлодарской области - 5, городе Нур-Султан - 17, Мангистауской области - 1, Актюбинской области - 7, Восточно-Казахстанской области - 3.

На сегодняшний день в стране подтвержден 2191 случай регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан - 421 случай, г. Алматы - 735 случаев, Карагандинской области - 102 случая, Акмолинской области - 83 случая, Атырауской области - 82 случая, Жамбылской области - 79 случаев, г. Шымкент - 131 случай, Восточно-Казахстанской области - 15 случаев, Алматинской области - 62 случая, Актюбинской области - 34 случая, Северо-Казахстанской области - 30 случаев, Павлодарской области - 43 случая, Мангистауской области - 19 случаев, Кызылординской области - 157 случаев, Западно-Казахстанской области - 86 случаев, Туркестанской области - 76 случаев, Костанайской области - 36 случаев.