Еще одна смерть от коронавируса зарегистрирована в Казахстане

До 22 увеличилось число летальных случаев коронавирусной инфекции в Казахстане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Казинформ», сообщили в Telegram-канале Coronavirus2020.kz.

В городе Алматы скончался пациент 1957 года рождения.

Итого по Казахстану 22 летальных случая.

Ранее сегодня сообщалось о смерти пациента с коронавирусом в Шымкенте.