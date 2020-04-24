Еще одна смерть от коронавируса зарегистрирована в Казахстане
До 22 увеличилось число летальных случаев коронавирусной инфекции в Казахстане. Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Казинформ», сообщили в Telegram-канале Coronavirus2020.kz.
В городе Алматы скончался пациент 1957 года рождения.
Итого по Казахстану 22 летальных случая.
Ранее сегодня сообщалось о смерти пациента с коронавирусом в Шымкенте.
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