Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 2652

За последние сутки в Казахстане зарегистрирован 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, как передает Trend со ссылкой на «Казинформ», говорится на сайте Coronavirus2020.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждены 2652 случая регистрации коронавируса, из них в: городе Нур-Султан – 479, городе Алматы – 842, городе Шымкент – 162, Акмолинской области – 92, Актюбинской области – 55, Алматинской области – 86, Атырауской области – 108, Восточно-Казахстанской области – 16, Жамбылской области – 104, Западно-Казахстанской области – 116, Карагандинской области – 113, Костанайской области – 43, Кызылординской области – 177, Мангистауской области – 27, Павлодарской области – 94, Северо-Казахстанской области – 30, Туркестанской области – 10.