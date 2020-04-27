Число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло до 2717

За последние сутки в Казахстане зарегистрировано 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Казинформ, говорится на сайте Coronavirus2020.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждены 2717 случаев регистрации коронавируса, из них в: городе Алматы – 847, городе Нур-Султан – 498, городе Шымкент – 167, Акмолинской области – 93, Актюбинской области – 57, Алматинской области – 97, Атырауской области – 119, Восточно-Казахстанской области – 16, Жамбылской области – 104, Западно-Казахстанской области – 116, Карагандинской области – 120, Костанайской области – 43, Кызылординской области – 179, Мангистауской области – 27, Павлодарской области – 95, Северо-Казахстанской области – 30, Туркестанской области – 109.