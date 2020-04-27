В Казахстане продлен срок действия режима ЧП

БАКУ /Trend/ - Режим чрезвычайного положения в Казахстане продлен до 11 мая 2020 года, сказал президент Касым-Жомарт Токаев, передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

По его словам, это решение продиктовано нынешней сложной реальностью.

«В соответствии с законом 11 мая режим ЧП будет завершен, если, конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. Надеюсь, что этого не случится. Наша общая задача – не допустить негативного сценария в Казахстане», - сказал Токаев.

В то же время, по словам главы государства, Государственная комиссия по обеспечению режима ЧП готова пойти на смягчение карантинного режима, прежде всего, в областях и городах, где ситуация с распространением вируса находится под контролем.

Так, государственной комиссии поручено определить перечень организаций, которые начнут свою работу во всех регионах страны по примеру столицы.

В первую очередь, как отметил Токаев, это промышленные предприятия, строительные и дорожно-строительные, транспортные компании, банки, центры обслуживания населения. При этом будет необходимо обеспечить соблюдение всех санитарных норм, проводить регулярную дезинфекцию рабочих мест.

Правительство также выплатит помощь гражданам, потерявшим доходы, в размере 42,5 тысячи тенге (примерно 100 долларов) и за второй месяц. Нуждающиеся семьи продолжат получать продуктовые наборы.

«Государственная комиссия совместно с акиматами должна проработать вопрос открытия доступа к детским и дворовым площадкам. Естественно, с жестким соблюдением всех санитарных норм и требований», - сказал Токаев.

Как отметил глава государства, в стране остановлены все пассажирские авиаперевозки, что было полностью оправдано. "Но с учетом относительной стабилизации ситуации правительство откроет с первого мая авиарейсы между столицей и Алматы», - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что частичное ослабление карантина нельзя рассматривать как возвращение к обычному укладу жизни.

«Торгово-развлекательные центры, кинотеатры, рестораны, парки и прочие места массового скопления людей пока будут закрыты для посещения. Сохранится дистанционное обучение в вузах, колледжах, школах. Призываю казахстанцев с пониманием отнестись к указанным мерам, нужно потерпеть», - сказал Токаев.

Он добавил, что правительство, Национальный банк Казахстана до 11 мая подготовят Комплексный план по восстановлению экономического роста, включающий поддержку наиболее пострадавших отраслей.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет 2 780 человек.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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