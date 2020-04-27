В Казахстане принято решение о смягчении карантинного режима

БАКУ/Trend/ - Государственная комиссия по обеспечению чрезвычайного положения рассмотрела смягчение режима карантина в стране, передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Казахстана.

Так, в рамках заседания, проведенного 27 апреля, Госкомиссия приняла ряд решений.

Во-первых, был утвержден перечень видов деятельности субъектов предпринимательства, которые с 27 апреля возобновят работу во всех регионах страны, а также с первого мая в городе Шымкент с сохранением жестких санитарно-эпидемиологических требований:

- промышленные предприятия;

- компании строительной и дорожно-строительной сфер, крупные строительные магазины;

- организации в сферах транспорта, складирования, сервиса сельскохозяйственного назначения, обслуживания автотранспорта и некоторых видов сферы услуг;

- банки и организации финансового сектора.

Кроме того, в городе Нур-Султан возобновляется работа:

- организаций финансового и страхового секторов;

- крупных магазинов электробытовой техники, а также по продаже товаров для дачного сезона.

В Алматы начнут работу организации:

- сферы транспорта и складирования, информационно-коммуникационных технологий;

- финансового и страхового секторов;

- сферы сервисных услуг (СТО, шиномонтаж, ремонт бытовой и оргтехники).

Во-вторых, с 27 апреля население сможет получить доступ к дворовым площадкам и дачным массивам согласно правилам, выработанным региональными штабами.

В-третьих, принято решение о возобновлении с первого мая авиасообщения между Нур-Султаном и Алматы. На первоначальном этапе частота полетов составит 4 рейса в день.

Рейсы будут осуществляться с соблюдением строгих санитарных требований, меньшим количеством пассажиров и особой дистанцированной рассадкой в салоне.

Участники заседания также рассмотрели вопросы вывоза казахстанцев из зарубежных стран, введения новых форматов работы центров обслуживания населения и другие.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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