Число случаев заражения коронавирусом превысило 3 тыс. в Казахстане

БАКУ/Trend/ - Общее число случаев заражения коронавирусом в Казахстане составило 3 019, передает во вторник Trend со ссылкой на данные министерства здравоохранения Казахстана.

В свою очередь число выздоровевших от коронавируса составило 754 человека.

Таблица по статистике заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане:

Всего заболели Всего выздоровели Всего скончались Нур-Султан 601 216 3 Алматы 919 97 8 Шымкент 176 29 4 Акмолинская область 95 60 4 Актюбинская область 65 10 Алматинская область 113 9 Атырауская область 128 59 ВКО 17 6 1 Жамбылская область 108 43 ЗКО 126 7 Карагандинская область 139 43 1 Костанайская область 43 3 1 Кызылординская область 186 110 Мангистауская область 32 5 1 Павлодарская область 120 3 1 СКО 30 25 Туркестанская область 121 29 1 ИТОГО 3019 754 25

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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