Число случаев заражения коронавирусом превысило 3 тыс. в Казахстане
БАКУ/Trend/ - Общее число случаев заражения коронавирусом в Казахстане составило 3 019, передает во вторник Trend со ссылкой на данные министерства здравоохранения Казахстана.
В свою очередь число выздоровевших от коронавируса составило 754 человека.
Таблица по статистике заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане:
|
Всего заболели
|
Всего выздоровели
|
Всего скончались
|
Нур-Султан
|
601
|
216
|
3
|
Алматы
|
919
|
97
|
8
|
Шымкент
|
176
|
29
|
4
|
Акмолинская область
|
95
|
60
|
4
|
Актюбинская область
|
65
|
10
|
Алматинская область
|
113
|
9
|
Атырауская область
|
128
|
59
|
ВКО
|
17
|
6
|
1
|
Жамбылская область
|
108
|
43
|
ЗКО
|
126
|
7
|
Карагандинская область
|
139
|
43
|
1
|
Костанайская область
|
43
|
3
|
1
|
Кызылординская область
|
186
|
110
|
Мангистауская область
|
32
|
5
|
1
|
Павлодарская область
|
120
|
3
|
1
|
СКО
|
30
|
25
|
Туркестанская область
|
121
|
29
|
1
|
ИТОГО
|
3019
|
754
|
25
Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.
(Автор: Наргиз Садыхова)
Твиттер: @nargiz_sadikh