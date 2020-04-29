Коронавирус в Казахстане: количество случаев возросло до 3063

Зарегистрировано еще 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в: городе Нур-Султан - 7, городе Алматы - 5, городе Шымкент - 6, Акмолинской области - 3, Жамбылской области - 2, Западно-Казахстанской области - 1, Костанайской области - 2, Мангистауской области - 2, Павлодарской области - 2, Туркестанской области - 3, Атырауской области - 3, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

На сегодняшний день в стране подтверждены 3063 случая регистрации коронавируса, из них в: городе Нур-Султан – 612, городе Алматы – 924, городе Шымкент – 182, Акмолинской области – 98, Актюбинской области – 65, Алматинской области – 113, Атырауской области – 131, Восточно-Казахстанской области – 17, Жамбылской области – 113, Западно-Казахстанской области – 127, Карагандинской области – 139, Костанайской области – 45, Кызылординской области – 187, Мангистауской области – 34, Павлодарской области – 122, Северо-Казахстанской области – 30, Туркестанской области – 124.