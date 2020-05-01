В Казахстане зарегистрировано 102 новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 10:40 часов 1 мая в Казахстане зарегистрировано еще 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом, как сообщает Trend, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz

Из них в городе Алматы - 79, Восточно-Казахстанской области - 3, городе Нур-Султан - 5, Западно-Казахстанской области - 6, Алматинской области - 2, Жамбылской области - 2, Мангистауской области - 1, Туркестанской области - 3, городе Шымкент - 1.

На сегодняшний день в стране подтверждены 3504 случая регистрации коронавируса, из них в городе Нур-Султан – 650, городе Алматы – 1130, городе Шымкент – 193, Акмолинской области – 99, Актюбинской области – 109, Алматинской области – 142, Атырауской области – 139, Восточно-Казахстанской области – 23, Жамбылской области – 132, Западно-Казахстанской области – 152, Карагандинской области – 149, Костанайской области – 50, Кызылординской области – 201, Мангистауской области – 49, Павлодарской области – 129, Северо-Казахстанской области – 30, Туркестанской области – 127.