Число случаев заражения коронавирусом превысило 3,5 тыс. в Казахстане
БАКУ /Trend/ - В Казахстане зафиксировано 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.
Таким, образом общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составило 3 551 человек. Из их числа выздоровели 866, скончались 25 человек.
Таблица по статистике заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане:
|
Всего заболели
|
Всего выздоровели
|
Всего скончались
|
Нур-Султан
|
650
|
238
|
3
|
Алматы
|
1 140
|
117
|
8
|
Шымкент
|
201
|
34
|
4
|
Акмолинская область
|
99
|
67
|
4
|
Актюбинская область
|
109
|
10
|
Алматинская область
|
142
|
14
|
Атырауская область
|
140
|
64
|
ВКО
|
23
|
7
|
1
|
Жамбылская область
|
136
|
46
|
ЗКО
|
152
|
9
|
Карагандинская область
|
151
|
61
|
1
|
Костанайская область
|
50
|
3
|
1
|
Кызылординская область
|
204
|
118
|
Мангистауская область
|
55
|
9
|
1
|
Павлодарская область
|
142
|
5
|
1
|
СКО
|
30
|
25
|
Туркестанская область
|
127
|
39
|
1
|
ИТОГО
|
3551
|
866
|
25
Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.
(Автор: Наргиз Садыхова)
Твиттер: @nargiz_sadikh