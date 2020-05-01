Число случаев заражения коронавирусом превысило 3,5 тыс. в Казахстане

БАКУ /Trend/ - В Казахстане зафиксировано 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.

Таким, образом общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составило 3 551 человек. Из их числа выздоровели 866, скончались 25 человек.

Таблица по статистике заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане:

Всего заболели Всего выздоровели Всего скончались Нур-Султан 650 238 3 Алматы 1 140 117 8 Шымкент 201 34 4 Акмолинская область 99 67 4 Актюбинская область 109 10 Алматинская область 142 14 Атырауская область 140 64 ВКО 23 7 1 Жамбылская область 136 46 ЗКО 152 9 Карагандинская область 151 61 1 Костанайская область 50 3 1 Кызылординская область 204 118 Мангистауская область 55 9 1 Павлодарская область 142 5 1 СКО 30 25 Туркестанская область 127 39 1 ИТОГО 3551 866 25

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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