Коронавирус в Казахстане : количество случаев выросло до 3671

Зарегистрированы еще 74 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них в: городе Нур-Султан - 16, городе Алматы - 26, Акмолинской области - 1, Атырауской области - 15, Западно-Казахстанской области - 10, Кызылординской области - 1, Павлодарской области - 1, Актюбинской области - 4, передает Trend со ссылкой на "Казинформ".

Итого зарегистрированных случаев в Казахстане 3671, из них в: г. Нур-Султан – 669, г. Алматы – 1176, г. Шымкент – 204, Акмолинской области – 100, Актюбинской области – 122, Алматинской области – 142, Атырауской области – 161, Восточно-Казахстанской области – 23, Жамбылской области – 140, Западно-Казахстанской области – 163, Карагандинской области – 152, Костанайской области – 50, Кызылординской области – 208, Мангистауской области – 57, Павлодарской области – 146, Северо-Казахстанской области – 30, Туркестанской области – 128.