Джек Ма вновь направил гумпомощь в Казахстан

БАКУ /Trend/ - В Казахстан прибыла вторая партия гуманитарной помощи от Джека Ма для поддержания страны в борьбе с коронавирусом, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Казахстана.

Гуманитарная помощь фондов «Джек Ма» и «Alibaba Group» была доставлена первого мая 2020 года в город Алматы. Фондами были направлены 50,016 тысячи штук тест-систем и 30 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Гуманитарный груз был получен единым дистрибьютором – ТОО «СК-Фармация» для дальнейшего распределения среди медицинских учреждений.

Напомним, что 10 апреля 2020 года в город Алматы были доставлены медицинские средства защиты от фондов «Джек Ма» и «Alibaba» из китайского города Шицзячжуан (провинция Хэбэй).

Груз объемом более 4,5 тонны включал в себя 500 тысяч медицинских масок, 5 тысяч защитных костюмов, 50 тысяч медицинских перчаток, а также бесконтактные термометры.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет 3 671 человек.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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