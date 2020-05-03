До 3857 увеличилось число случаев коронавируса в Казахстане

По состоянию на 23:00 часа 2 мая в Казахстане зарегистрированы еще 57 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

И з них в: городе Алматы - 38, Жамбылской области - 3, Восточно-Казахстанской области - 2, Западно-Казахстанской области - 1, Атырауской области - 8, Павлодарской области - 4, Карагандинской области - 1.

Oбщее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Казахстане - 3857, из них в: г. Нур-Султан – 682, г. Алматы – 1278, г. Шымкент – 206, Акмолинской области – 100, Актюбинской области – 147, Алматинской области – 145, Атырауской области – 174, Восточно-Казахстанской области – 25, Жамбылской области – 146, Западно-Казахстанской области – 164, Карагандинской области – 154, Костанайской области – 50, Кызылординской области – 210, Мангистауской области – 62, Павлодарской области – 150, Северо-Казахстанской области – 30, Туркестанской области – 134.