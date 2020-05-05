В Акмолинской области началась посевная кампания

В Акмолинской области аграрии приступили к посеву зерновых, зернобобовых и масличных культур, в котором в текущем году будет задействовано 31,6 тыс. единиц сельхозтехники, сообщает Trend со ссылкой на Казинформ.

Главной сельско-хозяйственной культурой полей традиционно станет яровая пшеница.

Сегодня в регионе засыпано свыше 530 тыс. тонн семян, увеличены посевы элитным семенами на 23,3%, что составляет 365 тыс. га.

Фермерам оказывается государственная поддержка в виде удешевленного кредита под 5% годовых по программе «Кен Дала». Земледельцы могут рассчитывать на сумму 24 млрд. тенге, выделенных для поддержки аграриев.

С планами о будущей посевной поделился директор ТОО «Мирас-2000», находящегося в Коргалжынском районе, Далел Жузбаев: «В этом году у нас поставлена задача засеять культуры на площади 15 тыс. га. Из них, 10 тыс. га будет отведено для пшеницы мягких сортов, 4 тыс. га придется на посев ячменя и 1 тыс. га будет засеяно льном. Мы получили ссуду по государственной программе и уже освоили 50%. Благодаря полученным средствам приобрели гербициды, горюче-смазочные материалы и др. Посевные работы планируем закончить до 25 мая».

К слову, в текущем году аграрии области поставили перед собой задачу засеять 4,9 млн. га, из которых 4,4 млн. га займут зернобобовые культуры, 254 тыс. га - масличные, 181 тыс. га - кормовые, 16,1 тыс. га - картофель и более 3 тыс. га - овощи.