Главы МИД Казахстана и Румынии обсудили совместные действия против коронавируса

По инициативе румынской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с министром иностранных дел Румынии Богданом Ауреску, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Отдельной темой переговоров стали совместные действия двух стран в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, М. Тлеуберди выразил признательность румынской стороне в возвращении казахстанских граждан. В свою очередь, Б.Ауреску поблагодарил за оказание содействия румынским авиакомпаниям в осуществлении регулярных транзитных перевозок медицинских грузов из Китая через территорию Казахстана.

В ходе беседы стороны также затронули широкий спектр вопросов, уделив особое внимание активизации политических контактов, углублению торгово-инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.

Отмечено, что важным мероприятием во втором полугодии 2020 года станет проведение 15-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в ходе которого запланировано обсуждение перспектив реализации взаимовыгодных проектов (транспорт, логистика, фармацевтика, энергетика, агропромышленный комплекс, инфраструктурное развитие, туризм, образование).