Инвесторы из Бахрейна строят школу в Нур-Султане, обучение будет бесплатным, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Аким столицы Алтай Кульгинов ознакомился с ходом строительства двух частных школ.

На инвестсовете акиматом поддержано свыше 20 проектов в сфере образования. Реализация данных учреждений позволит создать порядка 25 тыс. ученических мест и 4,5 тыс. дошкольных мест.

Так, к примеру, Бахрейн инвестирует в строительство школы в столице 3,3 миллиарда тенге. Данное учебное заведение позволит разгрузить школу №72, где на данный момент обучаются 3,5 тыс.школьников. Учебное заведение на безвозмездной основе будет передано в коммунальную собственность города - обучение будет бесплатным. Срок завершения строительства - 2021 год.

В столице уже имеется опыт по строительству госшкол при финансировании арабских государств. Сегодня в городе успешно функционируют школы ОАЭ и государства Катар (Школа-лицей № 85 с учебного 2018 года и №84 с учебного 2017 года).

Кроме того, в текущем году будет построено 12 государственных школ, столько же в 2021 году.

Учебные заведения в первую очередь строят там, где есть потребность. Таким образом, будут решён вопрос ряда школ с трёхсменным и переуплотненным режимом работы.

Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что необходимо придерживаться и развивать программу «Экономика простых вещей», «школы нужно строить качественно, на стройке необходимо соблюдать строгие санитарные нормы, придерживаться всех правил. Также необходимо заниматься благоустройством территории».

В рамках Комплексного плана на 5-тилетний период запланировано строительство порядка 50 государственных школ (в том числе 10 школ на территории существующих) на 60 тыс. мест. В две смены это позволит создать около 120 тысяч ученических мест.