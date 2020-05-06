Инвестдоход Нацфонда Казахстана в апреле составил почти $1,5 млрд

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова рассказала о ситуации на валютном рынке в апреле, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«В целом, по сравнению с мартом и его шоками внутренний валютный рынок стабилизировался. Необходимости вмешательства с нашей стороны не возникало. После достижения договоренности странами ОПЕК+ в начале апреля для тенге был задан позитивный тренд. За апрель наша нацвалюта укрепилась на 5,2% c 447,67 до 424,57. На фоне укрепления тенге спрос на инвалюту снижался», - цитирует Алию Молдабекову пресс-служба Нацбанка.

По ее данным, обменный курс остался стабильным, закрепившись в среднем у отметки около 430.

«Как мы ранее отмечали, по поручению главы государства Нацбанк совместно с правительством координирует участие квазигосударственных компаний на валютном рынке. В рамках этого поручения в целях содействия стабилизации внутреннего рынка, квазигосударственные компании продолжали осуществлять обязательную продажу части валютной выручки. Реализованный за апрель объем составил чуть более 230 млн долларов», - отметила она.

Она отметила, что по предварительным данным, уровень резервов Нацбанка увеличился за апрель на 720 млн долларов до 30,5 млрд долларов.

Рост резервов в основном произошел за счет роста цены на золото с 1605 до 1717 долларов за унцию, благодаря чему сами резервы в золоте увеличились на 1,1 млрд до 20,8 млрд долларов США. В рамках Концепции формирования и использования Национального фонда с целью его дальнейшей диверсификации в апреле Нацбанк продал аффинированного золота на 250 млн долларов США в Нацфонд.

«Валютная часть резервов уменьшилась предварительно на 400 млн до 9,7 млрд долларов. Как я уже отмечала, Национальный банк не проводил интервенций в апреле. Снижение валютной части резервов произошло в основном на фоне снижения остатков средств БВУ в иностранной валюте в НБРК. Это связано с тем, что после мартовского роста уровня долларизации депозитов физических и юридических лиц, мы наблюдали частичную обратную конвертацию средств и вкладов клиентов банков из инвалюты в тенге», - сообщили Алия Молдабекова.

В то же время, падение на рынках, которое мы наблюдали в марте, привело к снижению активов Нацфонда.

«Однако уже в апреле за счет частичного восстановления рынка акций, а также положительной доходности портфеля золота и портфеля облигаций, инвестиционный доход Национального фонда составил почти 1,5 млрд долларов», - говорит зампред Нацбанка.

При этом, для удовлетворения потребностей республиканского бюджета в апреле из Нацфонда было выделено трансфертов на сумму 706 млрд тенге. С целью выделения трансфертов на валютном рынке было продано валютных активов на сумму 817,5 млн долларов, что эквивалентно 355 млрд тенге.

Несмотря на выделение значительного объема трансферта, валютные активы Национального фонда по предварительным данным выросли в апреле на 1,11 млрд долларов и составили 58,6 млрд.

«Этот рост связан с упомянутым выше инвестиционным доходом и валютными поступлениями в Нацфонд, которые в течение апреля составили порядка 400 млн долларов США», - отметила Алия Молдабекова.