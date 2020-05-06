На какие продукты в Казахстане запретят повышать цены

Депутаты мажилиса Казахстана одобрили во втором чтении законопроект по вопросам защиты прав потребителей, предусматривающий запрет на завышение цен на социально-значимые продукты питания, передает Trend со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Депутат мажилиса Меруерт Казбекова во время обсуждения законопроекта на пленарном заседании палаты пояснила, что новые нормы ограничивают продавцов розничной торговли завышать стоимость 19 видов продуктов больше чем на 15% от стоимости производителя или оптовых поставщиков.

"При нарушении этих требований предусмотрена административная ответственность. Эти нормы позволят сдерживать рост цен на социально значимые продовольственные товары, такие как мука, крупы, яйца, масло подсолнечное, соль и другие товары - всего 19 позиций", - сказала парламентарий.

Также в проект закона внесены нормы по установлению обязанности администратора рынка по доведению до продавцов сведений об установленных предельных ценах и привлечению их к административной ответственности при несоблюдении этих обязанностей.

В числе 19 видов социально-значимых продуктов:

Мука пшеничная первого сорта;

Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой);

Рожки (весовые);

Крупа гречневая (ядрица, весовая);

Рис шлифованный (круглозерный, весовой);

Картофель;

Морковь столовая;

Лук репчатый;

Капуста белокочанная;

Сахар (белый сахар-песок);

Масло подсолнечное;

Говядина (лопаточно-грудинная часть с костями);

Мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью);

Молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке;

Кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке;

Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5%, без наполнителей и растительных жиров);

Яйцо куриное 1-й категории;

Соль поваренная пищевая (кроме "Экстра");

Творог 5-9% жирности.

С четвертого апреля в Казахстане установили предельные цены на девять видов продуктов из списка социально-значимых.

Законопроект направлен на рассмотрение сената.