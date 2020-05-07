11 мая возобновятся авиарейсы в Алматы, Нур-Султан и в 7 городов Казахстана

11 мая в Казахстане возобновляются полёты в Алматы и Нур-Султана, в Караганду, Актобе, Павлодар, Костанай, Кокшетау, Тараз, Талдыкорган. Как передает Trend, об этом сообщает Казинформ со ссылкой на постановление главного государственного санитарного врача на транспорте Садвакаса Байгабулова.

Согласно постановлению, сотрудники авиакомпаний и аэропортов допускаются к работе только с предоставлением отрицательного ПЦР-анализа на коронавирус. Справка для сотрудников будет действовать 14 дней, а для пассажиров – семь.

Пассажиры должны соблюдать дистанцию в один метр. Ранее, 7 мая, были смягчены требования к рассадке пассажиров в самолетах. Во время полёта будет ограничено движение на борту, также запрещено собираться в очередь возле туалетов.

Кроме того, во время полета пассажиров и экипаж будут анкетировать. Заполнение будет проверяться, если данные будут неточными, то будет проведен дополнительный опрос.

Отмечается, руководителям аэропортов Нур-Султана, Алматы, Актобе, Караганда, Костанай, Кокшетау, Тараз, Талдыкорган и Павлодар при вылете из аэропорта необходимо обеспечить:

- допуск к работе сотрудников при наличии справки о прохождении теста на COVID-19 (ПЦР-исследование, срок действия справки 14 календарных дней с даты выдачи) и средств индивидуальной защиты;

- проведение предсменного медицинского осмотра сотрудников с измерением температуры тела;

- соблюдение безопасного расстояния между пассажирами (1 метр) при прохождении регистрации, посадки и высадки с воздушного судна;

- допуск пассажиров в здание аэропорта, в зону вылета и на борт воздушного судна строго в средствах индивидуальной защиты (маски);

- в помещениях аэропорта (залы ожидания, комната матери и ребенка, санузлы) наличие санитайзеров;

- проведение текущей и генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в местах пребывания пассажиров;

- наличие в медицинских пунктах необходимых лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, средств индивидуальной защиты (защитные костюмы, маски и перчатки), дезинфицирующих средств (антисептики);

- проведение медицинского осмотра при выявлении специалистами санитарно-карантинного пункта в зоне вылета пассажира с повышенной температурой тела или с симптомами заболевания до прибытия бригады скорой медицинской помощи;

- проведение заключительной дезинфекции в местах пребывания пассажиров в здании аэропорта при выявлении пассажиров с симптомами заболевания.