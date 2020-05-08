Еще один человек скончался от коронавируса в Казахстане

В Павлодарской области Казахстана зарегистрирован один летальный случай от COVID-19.

Скончался пациент 1963 года рождения. Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Казахстан, об этом сообщили в минздраве страны.

Сообщается, что коронавирус у него был выявлен 23 апреля. Мужчина был госпитализирован в инфекционный стационар.

На момент поступления у него был диагностирован острый бронхит, состояние пациента оценивалось как средней степени тяжести. Мужчина состоял на учете с сахарным диабетом 2 типа.

Через три дня в связи с ухудшением состояния его перевели в реанимационное отделение инфекционного госпиталя, 29 апреля у мужчины было зафиксировано нарастание дыхательной недостаточности, в связи с чем он был подключен к аппарату ИВЛ.

Второго мая зафиксировано резкое ухудшение состояния пациента. Для консультации был приглашен кардиохирург из столицы.

В постреанимационном периоде у пациента прогрессировала сердечно-дыхательная и почечная недостаточность. Шестого мая в 20:40 констатирована смерть мужчины.

Так, число жертв коронавируса в стране достигло 31.

Также зарегистрировано 112 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в: Акмолинской области - 3, Атырауской области - 16, Жамбылской области - 2, Карагандинской области - 3, Костанайской области - 2, Кызылординской области - 2, Мангистауской области - 4, Туркестанской области - 1, в Алматы - 72, Нур-Султане - 7.

Всего зарегистрированных в Казахстане на 09.40 8 мая - 4 690 случаев:

Нур-Султан – 905;

Алматы – 1 501;

Шымкент – 224;

Акмолинская область – 106;

Актюбинская область – 172;

Алматинская область – 176;

Атырауская область – 256;

Восточно-Казахстанская область – 32;

Жамбылская область – 171;

Западно-Казахстанская область – 217;

Карагандинская область – 180;

Костанайская область – 61;

Кызылординская область – 225;

Мангистауская область – 109;

Павлодарская область – 152;

Северо-Казахстанская область – 34;

Туркестанская область – 169.