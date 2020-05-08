Еще один человек скончался от коронавируса в Казахстане
В Павлодарской области Казахстана зарегистрирован один летальный случай от COVID-19.
Скончался пациент 1963 года рождения. Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Казахстан, об этом сообщили в минздраве страны.
Сообщается, что коронавирус у него был выявлен 23 апреля. Мужчина был госпитализирован в инфекционный стационар.
На момент поступления у него был диагностирован острый бронхит, состояние пациента оценивалось как средней степени тяжести. Мужчина состоял на учете с сахарным диабетом 2 типа.
Через три дня в связи с ухудшением состояния его перевели в реанимационное отделение инфекционного госпиталя, 29 апреля у мужчины было зафиксировано нарастание дыхательной недостаточности, в связи с чем он был подключен к аппарату ИВЛ.
Второго мая зафиксировано резкое ухудшение состояния пациента. Для консультации был приглашен кардиохирург из столицы.
В постреанимационном периоде у пациента прогрессировала сердечно-дыхательная и почечная недостаточность. Шестого мая в 20:40 констатирована смерть мужчины.
Так, число жертв коронавируса в стране достигло 31.
Также зарегистрировано 112 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в: Акмолинской области - 3, Атырауской области - 16, Жамбылской области - 2, Карагандинской области - 3, Костанайской области - 2, Кызылординской области - 2, Мангистауской области - 4, Туркестанской области - 1, в Алматы - 72, Нур-Султане - 7.
Всего зарегистрированных в Казахстане на 09.40 8 мая - 4 690 случаев:
Нур-Султан – 905;
Алматы – 1 501;
Шымкент – 224;
Акмолинская область – 106;
Актюбинская область – 172;
Алматинская область – 176;
Атырауская область – 256;
Восточно-Казахстанская область – 32;
Жамбылская область – 171;
Западно-Казахстанская область – 217;
Карагандинская область – 180;
Костанайская область – 61;
Кызылординская область – 225;
Мангистауская область – 109;
Павлодарская область – 152;
Северо-Казахстанская область – 34;
Туркестанская область – 169.