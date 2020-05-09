Свыше 4,5 млн кубометров воды откачано из населенных пунктов Мактаарала

За прошедшие сутки из подтопленных населенных пунктов Мактааральского района откачано более 1,5 млн кубометров воды, всего откачано свыше 4,5 млн кубометров. Возведены временные дамбы общей протяженностью 21 км, уложено свыше 86 000 мешков и для отвода воды установлены 3 коллектора. Как передает Trend, об этом сообщает Казинформ со ссылкой на КЧС.

Психологами ДЧС Туркестанской области и филиала Центра медицины катастроф КЧС г. Шымкента проведена беседа с жителями населённых пунктов Фердауси и Женис Мактааральского района. Оказана экстренная психологическая помощь пострадавшим, с использованием методов арттерапии.

По информации КЧС, на телефон горячей линии поступило более 150 звонков справочного характера. Для обеспечения общественного порядка в селах Жанатурмыс, Фердоуси, Оргебас, Жантаксай выставлены 4 блокпоста.

В круглосуточном режиме продолжают работу силы и средства ДЧС Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областей, г. Шымкент, Центра медицины катастроф, департамента полиции, Национальной гвардии, Министерства обороны, местных исполнительных органов, волонтеры в количестве 1412 человек, 255 единиц техники, 17 плавсредств, 130 мотопомп.

Также в ликвидации последствий ЧС задействованы спасатели МЧС Узбекистана в составе 205 человек, 38 ед.техники и 85 мотопомп. ​