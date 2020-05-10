Число инфицированных коронавирусом в Казахстане превысило пять тысяч

Зарегистрирован еще 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, из них, в Нур-Султане - 31, Алматы - 11, Жамбылской области - 1, Мангистауской области - 7, Акмолинской области - 3, Кызылординской области - 3, Западно-Казахстанской области - 2, Атырауской области - 1, Карагандинской области - 2, передает Trend со ссылкой на «Казинформ»

Всего в стране подтверждено 5 036 случаев, из них в Алматы - 1571, в Нур-Султане - 1049, Атырауской области - 296, ЗКО - 239, Кызылординской области - 229, Шымкенте - 229, Карагандинской области - 191, Алматинской области - 182, Жамбылской области - 178, Туркестанской области - 174, Актюбинской области - 172, Павлодарской области - 154, Мангистауской области -120, Акмолинской области - 109, Костанайской области - 61, ВКО - 48, СКО - 34.