Число заболевших коронавирусом в Казахстане выросло до 5240
В Казахстане зарегистрированы еще 33 случая заболевания коронавирусом, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
Новые случаи зарегистрированы: город Нур-Султан - 5, город Алматы - 3, Атырауская область - 17, Кызылординская область - 1, Жамбылская область - 3, Западно-Казахстанская область - 1, Костанайская область - 2, Мангистауская область - 1.
Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 5240: г. Нур-Султан – 1103, г. Алматы – 1596, г. Шымкент – 239, Акмолинская область – 110, Актюбинская область – 176, Алматинская область – 183, Атырауская область – 340, Восточно-Казахстанская область – 51, Жамбылская область – 185, Западно-Казахстанская область – 255, Карагандинская область – 197, Костанайская область – 68, Кызылординская область – 231, Мангистауская область – 130, Павлодарская область – 154, Северо-Казахстанская область – 36, Туркестанская область – 186.