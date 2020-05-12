Премьер-министр Казахстана поручил принять конкретные меры для восстановления сектора услуг

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил принять конкретные меры по восстановлению сектора услуг в период смягчения карантинных мер, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Как известно, за четыре месяца текущего года рост экономики снизился на 0,2%. Это связано с введением режима ЧП и карантина. Особенно это сказалось, как и во всем мире, на секторе услуг, деятельность которого была приостановлена практически на два месяца. Торговля и транспорт снизились на 30% по итогам апреля по сравнению с мартом. В то же время за четыре месяца в базовых отраслях экономики сохраняется положительная динамика», - сказал Аскар Мамин, выступая в ходе заседания правительства.

Премьер-министр РК отметил, что сейчас режим карантина поэтапно смягчается. Этому будет способствовать все меры государственной поддержки, будет учитываться эпидемиологическая ситуация.

«В связи со смягчением карантина отрасли должен начать восстановление сектор услуг. Совместно с Национальной палатой «Атамекен» и бизнес ассоциациями были обсуждены меры по стимулированию деловой активности, обеспечению занятости и поддержанию доходов населения. На основе разработанных мер по поручению Главы государства сформирован комплексный план по восстановлению экономического роста до конца текущего года. Поручаю министерству национальной экономики совместно с канцелярией премьер-министра вынести на следующее заседание данный комплексный план. Акиматам необходимо принять конкретные меры по восстановлению сектора услуг», - подчеркнул Аскар Мамин.

«В целом, приоритетной задачей на предстоящий период станет формирование новой структуры экономики, основанной на повышении ее самодостаточности, конкурентоспособном несырьевом секторе, качественных инвестициях и встраивании в региональные и глобальные цепочки добавленной стоимости», - заключил глава правительства.