Президент Казахстана: Максимальный ИПН в Казахстане должен быть не больше 15%

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Алматы пояснил суть своего поручения правительству о введении прогрессивной шкалы индивидуального подоходного налога, передает Trend со ссылкой на Sputnik Казахстан.

"Смысл прогрессивной шкалы состоит в том, что люди, которые зарабатывают мало, платили меньше налогов. А люди, которые зарабатывают очень много, и в наших условиях считаются богатыми, должны платить больше налогов, соответственно", - отметил глава государства.

По словам президента, смысл прогрессивной шкалы состоит в том, что люди, которые зарабатывают мало, платили меньше налогов. А люди, которые зарабатывают много и считаются богатыми, должны платить больше налогов, соответственно.

Такая система существует в целом ряде государств, подчеркнул он.

Глава государства представил свое видение прогрессивной шкалы ИПН. Токаев подчеркнул, что в Казахстане подоходный налог не должен быть больше 15%

"В моем понимании, если человек зарабатывает до 250-300 тысяч тенге, он не должен платить налог 10%, он должен платить 7%. Это решит рабочая комиссия правительства", - отметил Токаев.

В отношении среднего класса по-прежнему будет применяться налог 10%, Токаев назвал его "налогом широкого спектра действия".

"Если (зарабатывает) с 300 тысяч тенге до 1,5-2 миллионов тенге – будут платить 10% как и раньше. Люди, зарабатывающие более 25 миллионов тенге в год, должны платить 13-15%. Но не больше 15%", - указал президент.

Окончательное решение будет принято после обсуждения в правительстве, с привлечением общественности и экспертов.