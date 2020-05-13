В России презентованы перспективные направления инвестирования в казахстанскую экономику

Посольство Казахстана в России провело вебинар, посвященный вопросам государственной поддержки инвестиционной деятельности в Казахстане, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Цель вебинара – презентация системы и механизмов привлечения инвестиций в Казахстан и посткризисных мер по улучшению инвестиционного климата РК. Соорганизатором мероприятия выступил национальный оператор по привлечению инвестиций АО «НК «Kazakh Invest» .

В ходе дискуссии были рассмотрены вопросы взаимодействия на внешнем уровне в рамках трехуровневой комплексной экосистемы по привлечению инвестиций в условиях кризиса.

Открывая вебинар, чрезвычайный и полномочный посол РК в РФ Ермек Кошербаев поделился своим видением относительно практических инструментов поиска и привлечения российского капитала в Казахстан, а также новых механизмов выстраивания работы с инвесторами в кризисных и посткризисных условиях.

В свою очередь, национальным оператором были презентованы приоритетные и перспективные отрасли казахстанской экономики для инвестирования, в том числе из России.

«Учитывая текущую ситуацию, обсуждены перспективы привлечения зарубежных инвестиций в сферу здравоохранения, фармацевтическую индустрию и развитие медицинских технологий в Казахстане на фоне вспышки коронавируса. Также рассмотрены возможности дополнительных источников финансирования проектов, требующих инвестиций, путем создания совместных фондов прямых инвестиций с РФ, привлечения средств международных финансовых институтов и другое», - говорится в сообщении.

Отдельно были рассмотрены вопросы активизации усилий по привлечению инвестиций в проекты в приграничных областях Казахстана, в том числе в малый и средний бизнес.

Кроме того, были презентованы такие инструменты поддержки инвестиционной деятельности, как беспошлинный импорт, государственный натурный грант, налоговые преференции и инвестиционная субсидия.