Аграрная кредитная корпорация Казахстана: Наша цель - финансирование кредитных товариществ и прямых займов

По поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева, при финансировании весенне-полевых работ большая ответственность возлагалась на кредитные товарищества. Как передает Trend, об этом сообщает Казинформ со ссылкой на АО «Аграрная кредитная корпорация».

Преимущество кредитных товариществ в том, что они, являясь связующим звеном между крестьянами и АО «Аграрная кредитная корпорация» НУХ «КазАгро», находятся непосредственно в селе и оперативно помогают при нехватке денежных средств у аграриев.

В рамках средств республиканского бюджета ТОО «КТ «Жаркент» в Панфиловском районе Алматинской области прокредитовало 19 заемщиков на проведение весенне-полевых и уборочных работ на сумму 214 млн.тенге. Корпорация помогает при рассмотрении заявок на получение кредита, предоставляет льготные ставки и каникулы на основной долг, что очень помогает заемщику. Весенне-полевые работы проведены в этом году вовремя.

Сотрудники КТ «Жаркент» и крестьяне выражают благодарность Главе государства и Корпорации за ускорение финансирования весенне-полевых работ.

Поддержка малого и среднего бизнеса в Казахстане сегодня является одним из ключевых направлений государственной политики. Реализация госпрограммы обеспечивает вовлечение аграриев в кооперацию, насыщается внутренний и рынок и растет экспорт, эффективно используются государственные средства, повышается обеспеченность аграриев техникой и средствами химизации.