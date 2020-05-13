ЕБРР ожидает снижения ВВП Казахстана в 2020 году на 3%

Падение ВВП Казахстана составит 3% в 2020 году на фоне более низких цен на сырье, запланированного сокращения объемов добычи нефти и воздействия мер по изоляции, что приведет к замедлению в секторах розничной торговли, транспорта и гостиничного бизнеса. Об этом говорится в последнем макроэкономическом отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), передает Trend со ссылкой на Kapital.kz.



Банк ожидает, что в 2021 году рост национальной экономики составит 5,5% после частичного восстановления цен на нефть и возобновления внутреннего спроса к середине года.

В отчете ЕБРР «Региональные Экономические Перспективы» более низкие цены на нефть, планируемые сокращения объемов ее добычи и слабый тенге названы в числе факторов, влияющих на спад экономики. В то же время отмечается, что «Казахстан имеет достаточные бюджетно-финансовые возможности и валютные резервы для поддержки бизнеса и внутреннего спроса». Банковский сектор является ликвидным, и кредитование экономики в основном ограничено повышенной оценкой рисков кредиторами. В отчете говорится, что правительство действовало быстро, чтобы помочь пострадавшим предприятиям и домашним хозяйствам.

Аналитики ЕБРР отмечают, что нынешний кризис может «создать условия для диверсификации экономики от чрезмерной зависимости от нефтегазового сектора».

ВВП стран региона деятельности ЕБРР может сократиться в этом году в среднем на 3,5% из-за влияния коронавируса, однако в 2021 году возможен рост 4,8%. При этом на эти прогнозы может повлиять «беспрецедентная неопределенность».

Главный экономист банка Беата Яворчик указывает, что в то время, когда мир выходит из состояния кризиса, очень важно говорить о формате будущего сотрудничества и об устойчивости экономики.

«Кризис больно «ударил» по нам, и выходить из этого состояния будет сложно. Не время заниматься экономическим национализмом и протекционизмом, напротив, следует думать о будущем, договариваясь о свободной торговле, об ограничении факторов, влияющих на изменение климата, и об экономическом сотрудничестве», - отметила она.

Основной сценарий, который рассматривает ЕБРР, предполагает постепенное ослабление мер по сдерживанию вируса на внутригосударственном уровне и возврат к нормальности во второй половине года.

Также сценарий предусматривает умеренное влияние кризиса на долгосрочную траекторию ВВП с восстановлением роста к концу III квартала, но с потенциально значительными долгосрочными экономическими, политическими и социальными последствиями.

«Если социальное дистанцирование будет поддерживаться дольше, чем предполагалось, рецессия может быть намного глубже, и понадобятся годы, чтобы снова выйти на показатели ВВП на душу населения 2019 году», - говорится в отчете.

Меры по сдерживанию коронавируса в регионах ЕБРР негативно повлияли на внутренний спрос и предложение. Внешние шоки включают в себя резкое падение цен на товарно-сырьевую продукцию, которое ударило по ее экспортерам, нарушение глобальных цепочек поставок, кризис туристической отрасли и сокращение объема денежных переводов.

Падение ВВП ожидается в этом году практически во всех странах ЕБРР, за исключением лишь нескольких, в том числе Туркменистана и Узбекистана в Центральной Азии, а также Египта.

В среднем ВВП стран Центральной Азии, на экономику которых негативно повлияло падение цен на товарно-сырьевую продукцию и объема денежных переводов, сократится в этом году на 1,2%, однако в 2021 году в них ожидается рост 5,8%.

Казахстан и Узбекистан используют накопленные ресурсы для значительного стимулирования своих экономик. В то же время менее мощным странам – таким, как Кыргызская Республика, Монголия и Таджикистан – приходится тяжелее из-за чрезвычайно ограниченных бюджетных возможностей и значительного размера долга.

В странах Центральной Европы и Балтии (ЦЕБ) введены строгие меры по сдерживанию вируса, включающие в себя массовое закрытие бизнеса и школ. Нарушение цепочек поставок привело к остановке производства, в том числе в автомобильной промышленности, на которую приходится почти половина промышленного производства в Словакии. Слабый внешний спрос, скорее всего, дополнительно замедлит восстановление. Ожидается, что ВВП в этом регионе снизится в 2020 году на 4,3%, однако в 2021 году это падение сменится мощным ростом на 4,5%.

В отчете отмечается, что Польша, которая является самой крупной экономикой в регионе ЦЕБ, оказалась особо устойчивой во время глобального финансового кризиса 2008-2009 годах, однако пандемия коронавируса повлияет на местный бизнес и уровень трудоустройства намного серьезнее, учитывая глубокую интеграцию этой страны в глобальные цепочки поставок и значительную зависимость от торговли, особенно со странами Европейского союза (ЕС). Экономика Польши может сократиться на 3,5% в 2020 году с дальнейшим ростом на 4,0% в 2021 году.

В отчете указывается, что вызванный коронавирусом кризис, скорее всего, очень сильно повлияет на страны Восточной Европы и Кавказа из-за ухудшения ситуации на глобальных финансовых рынках, значительного давления на местные валютные рынки и сокращения внешнего спроса на экспорт.