«Самрук-Казына» обеспечил заказами бизнес Казахстана на сумму 3 трлн тенге

Для поддержки малого и среднего бизнеса в послекарантийный период принят комплекс оперативных мер для восстановления экономики Казахстана. Сформирован так называемый пул товаров из 1200 товарных позиций на сумму более 200 млрд.тенге, которые будут производиться в нашей стране, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Третий год подряд в системе закупок АО «ФНБ «Самрук-Қазына» реализуется система «оффтэйк-договоров». Это прекрасный инструмент поддержки бизнеса, что особенно актуально в нынешних условиях: отечественные бизнесмены открывают новые уникальные производства и получают возможность гарантированного заказа.

«Если раньше средства компаний уходили за рубеж, то сегодня они работают на экономику нашей страны, способствуют сохранению и созданию новых рабочих мест, - сообщил в ходе онлайн-брифинга заместитель председателя Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Алишер Пирметов. - К тому же, эти меры стимулируют внутреннюю инвестиционную активность. Ежегодно только на приобретение некоторых видов трансформаторов порядка 6 млрд. тенге средств наших компаний уходили в Россию и Китай. Сегодня же их производство налажено здесь в Казахстане».

На сегодняшний день заключено 35 оффтэйк-договоров на 22 млрд. тенге, из них 5 проектов на сумму в 13,5 млрд. тенге подписаны в 2020 году. Фонд поддержал производство метанола, элементов электрофильтров для энергетики, высоковольтных трансформаторов, цифровых датчиков давления, запасных частей грузовых вагонов и др. В помощь предпринимателям Ассоциацией Финансистов Казахстана, Народным банком и РБК согласована типовая форма оффтейк-договора для банков второго уровня в качестве твердого залога.

«Всего на рассмотрение к нам поступило 110 проектов от 71 компании, в том числе 37 уже одобрено в отраслях машиностроения, химии, телекоммуникации и др. Эти проекты будут профинансированы на сумму в 218 млрд. тенге и предполагают создание около 2 тыс. новых рабочих мест», - сообщил А. Пирметов.

В «ФНБ «Самрук-Қазына» третий год подряд работают на улучшение условий закупок для отечественных бизнесменов. Только в 2020 году закупки составят почти 3 трлн. тенге, из которых уже состоялись закупки на 2,2 трлн. тенге или 78% от плана. Экономия по итогам проведенных закупок составила 98 млрд. тенге.

В Фонде готовы и дальше эффективно работать с отечественным бизнес-сообществом. Что особенно важно для предпринимателей, условия участия в закупках существенно упрощены, учитывая особое положение экономики страны в условиях недавнего ЧП. Производителей освободили от внесения обеспечения тендерной заявки и исполнения договора, а также сократили сроки закупок и количество документов. Не применяются штрафные санкции, но при этом стандартом закупок заложили применение казахстанских материалов и оборудования. Для обеспечения казахстанского содержания в закупках Фонд приступил к формированию Реестра отечественных производителей не только на основе индустриального сертификата, СТ-КЗ, а также по спискам региональных властей.

«Фонд «Самрук - Казына» уже активно исполняет поручения Елбасы и Президента страны по восстановлению экономики, пострадавшей от текущих кризисных явлений. Сегодня через наши инструменты поддержки могут возникнуть множество производств по всей стране, которые, помимо прочего, будут обеспечены заказами на ближайшие годы. Кроме того, ряд мер обеспечивают не только сохранение рабочих мест за периметром «Самрука», но и создание новых. Это самое важное», - отметил А. Пирметов.