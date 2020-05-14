Премьер-министр Казахстана проинспектировал ход посевной кампании в Акмолинской области

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в рамках рабочей поездки проинспектировал ход весенне-полевых работ в Акмолинской области, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В текущем году площадь ярового сева в Акмолинской области составит 4,9 млн га, из них 4,4 млн га зерновых. На сегодня посеяно около 581 тыс. га (13,1% от плана) зерновых и зернобобовых, свыше 39 тыс. га масличных (15,5%) и 51 тыс. га кормовых культур (28,4%).

На полевых работах задействованы около 32 тыс. единиц сельхозтехники — свыше 14 тыс. тракторов, 16 тыс. зерновых сеялок, 1250 посевных комплексов. На проведение весенне-полевых работ в регионе выделено 68 тыс. тонн гарантированного дизтоплива, стоимость которого по поручению Главы государства для фермеров удешевлена до 165 тенге за литр.

Посев сельскохозяйственных культур планируется завершить в оптимальные сроки — 20-25 рабочих дней.

Глава Правительства ознакомился с посевными работами на полях Сандыктауского и Аккольского районов, материально-технической базой местных сельскохозяйственных предприятий, проектами по возделыванию и очистке зерновых и кормовых культур, а также расширению производства мясной и молочной продукции.

В рамках контроля над реализацией проекта «Ауыл – Ел бесігі» Премьер-Министр посетил села Максимовка и Балкашино Сандыктауского района, а также Енбек Аккольского района, где осмотрел объекты социальной инфраструктуры — благоустроенные жилые дома, учреждения здравоохранения, образования и спорта.

Объем валовой продукции сельского хозяйства Акмолинской области по итогам четырех месяцев т.г. вырос на 3,5% к соответствующему периоду 2019 г. Производство переработанного мяса увеличено на 22,1% (19 тыс. тонн), молочных продуктов на 0,4% (26 тыс. тонн), муки на 29% (122 тыс. тонн) и растительного масла на 42,1% (8 тыс. тонн).

По мясу и молоку акмолинские сельхозпроизводители обеспечивают потребность столичных горожан почти на треть (на 33% и 34%), пищевому яйцу — на 94%. В регионе начата реализация проектов по созданию мясных ферм, всего будет построено 111 мясных ферм с приобретением 7600 голов племенного крупнорогатого скота. Создание 18 молочно-товарных ферм на 2400 голов КРС позволит увеличивать ежегодное производство молока не менее чем на 40 тыс. тонн.